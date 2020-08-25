Случайный гол. Шайба попала в плечо

Бывает и такое.

Состоялся второй матч серии плей-офф Кубка Стэнли между "Далласом" и "Колорадо".

Во втором периоде счет с равного 2:2 на 3:2 в пользу "Далласа" изменился при весьма анекдотических обстоятельствах. Российский хоккеист "Далласа" Александр Радулов ждал шайбу на пятачке, дабы переправить ее в цель. Но получилось так, что шайба угодила в плечо Радулова и по весьма странной траектории залетела от плеча в ворота "Колорадо". Чтобы хорошо разглядеть, как это было, следует посмотреть повтор эпизода.

"Даллас" выйдя вперде после этого случайного гола, дальше лишь развил преимущество - выиграл матч 5:2 и повел 2-0 в серии до четырех побед.