После шести туров, сыгранных в чемпионате Беларуси по футболу, к которому нынче приковано внимание всего мира, на первое место вышел "Слуцк", обыгравший в драматичном поединке бобруйскую "Белшину" - 3:2. При этом, если бы не украинский защитник "Слуцка" Сергей Чеботаев, "Слуцк" бы не выиграл, а проиграл этот матч.

Чеботаев, поигравший за значительное количество украинских команд, в том числе в 2013-м году за харьковский "Гелиос", на 81-й минте встреси против "Белшины" при счете 2:2, сумел выбить мяч с линии своих ворот, не дав сопернику, направить его в сетку. А спустя 5 минут всё тот же Чеботаев сделал голевой навес, с которого Мухаммед Умар Бала забил победный гол "Слуцка".

В турнирной таблице чемпионата Беларуси "Слуцк" идет в лидерах, имея 13 очков. При этом в трунирной таблице огромная плотность. Так, действующий чемпион "Беларуси" "Динамо" (Брест), отставая от "Слуцка" всего на 6 очков, занимает аж 14-е место.

Ниже, в видеообзоре матча "Слуцк" - "Белшина", эпизод, в котором Чеботаев спас ворота своей команды от пропущенного гола, на 6:40. А момент с голевой передачей Чеботаева - на 7:20.