Смело. Вечер бокса, да еще и со зрителями.

В столице Никарагуа - Манагуа, в ближайший уик-энд боксеры выйдут в ринг. При этом трибуны дворца спорта, где им предстоит драться, будут заполнены людьми.

Главным боем вечера станет поединок между местными боксерами второго полулегкого веса между местными Боксерами Робином Заморой и Рамиро Бланко. Эти боксеры уже дрались полгода назад. Тогда Замора победил во 2-м раунде техническим нокаутом.

И, вот, боксеры провели пресс-конференцию перед своим вторым поединком, посмотрели друг другу в глаза и попозировали перед фотографами.

Зрителей будут пускать на этот боксерский вечер в защитных масках и мерять температуру перед входом в зал.

В Никарагуа власти этой страны не сообщили официально ни об одном случае коронавируса.