Смешной гол в чемпионате Беларуси по футболу

20 марта 2020 г. 13:34
Автор: Виталий Лабскир
77 просмотров

В то время, как вся Европа поставила футбол на паузу из-за коронавируса, есть страна на континенте, где только начался национальный чемпионат, и при этом никто никакие матчи не отменяет. Эта страна называется Беларусь.

В матче первого тура чемпоината Беларуси между командами "Энергетик-БГУ" (Минск) - БАТЭ (Борисов) во-первых, был зафиксирован неожиданный результат - "Энергетик-БГУ" отнюдь не считавшийся фаворитом, выиграл 3:1, во-вторых, был забит довольно смешной гол.

Повеселил единственный гол БАТЭ в этом матче. Его "привезли" себе футболисты "Энергетика-БГУ". Сначала два защитника решили поиграть со своим вратарем, а затем вратарь, понимая, что нельзя брать мяч в руки, исполнил нечто корявое, после чего забил Максим Скавыш.

Этот эпизод "привоза" ниже в видеообзоре матча на 5:40.

Видео: 

Беларусбанк - Вышэйшая лiга. РЦАР БДУ – БАТЭ

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.