Смешной гол в чемпионате Беларуси по футболу

В то время, как вся Европа поставила футбол на паузу из-за коронавируса, есть страна на континенте, где только начался национальный чемпионат, и при этом никто никакие матчи не отменяет. Эта страна называется Беларусь.

В матче первого тура чемпоината Беларуси между командами "Энергетик-БГУ" (Минск) - БАТЭ (Борисов) во-первых, был зафиксирован неожиданный результат - "Энергетик-БГУ" отнюдь не считавшийся фаворитом, выиграл 3:1, во-вторых, был забит довольно смешной гол.

Повеселил единственный гол БАТЭ в этом матче. Его "привезли" себе футболисты "Энергетика-БГУ". Сначала два защитника решили поиграть со своим вратарем, а затем вратарь, понимая, что нельзя брать мяч в руки, исполнил нечто корявое, после чего забил Максим Скавыш.

Этот эпизод "привоза" ниже в видеообзоре матча на 5:40.