СМИ: "Харьковская "Кобра" снимается с розыгрыша первой лиги". Президент "Кобры" опровергает

Интернет-издание "Sport Arena" сообщило, что харьковский футбольный клуб "Кобра" первой лиги доживает последние дни, разместив такую статью:

Харьковская "Кобра", пришедшая на смену "Гелиосу", вероятнее всего, завершит свою борьбу в первенстве Украины в Первой лиге перед предстоящими матчами 4-го тура. Как стало известно "Sport Arena", новые владельцы клуба не спешат полноценно вступать в свои права. В следствии этого у экс-президента "Гелиоса" Александра Гельштейна, который остается юридическим хозяином клуба, накапливаются долги перед различными социальными и фискальными службами. В сложившейся ситуации команда оказалась перед фактом снятия с первенства. Окончательное решение по этому вопросу будет принято, скорее всего, в пятницу, 10 августа. Пока же, согласно неподтвержденной информации, все работники, включая футболистов основного состава "Кобры", уволены из ФК. Означает ли это фактическую ликвидацию клуба, или же "Кобра" продолжит существование на другом уровне - неясно. "Кобра" до этого сезона выступала в любительском чемпионате Харьковской области, но затем ее собственники договорились о слиянии с "Гелиосом", чье предыдущее руководство утратило интерес к футболу. Предполагалось, что новый владелец возьмет на себя все траты, связанные с функционированием клуба.