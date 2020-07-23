СМИ: Луческу прибыл в Киев и может стать главным тренером киевского "Динамо"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" ныне безработный 74-летний румынский футбольный специалист Мирча Луческу, возможно, станет у руля киевского "Динамо".

Как сообщает сайт dynamo.kiev.ua, Луческу прилетел в Киев на частном самолете чартером из Бухареста.

Луческу, якобы, на данный момент, является основным претендентом на должность главного тренера киевского "Динамо" которая стала вакантной после недавнего увольнения предыдущего наставника «бело-синих» Алексея Михайличенко.

Среди кандидатов на пост главного тренера "Динамо" также называется испанский специалист Рауль Рианчо.