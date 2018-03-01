СМИ: лучший бомбардир харьковского "Гелиоса" покинул команду

Как стало известно MatchDay.ua, харьковский «Гелиос» отзаявил нападающего Артема Козлова.

Причины такого шага нам пока не известны, тем более что Козлов был железным игроком основного состава команды — и при предыдущем наставнике Сергее Сизихине, и во время зимних спаррингов, которые «Гелиос» проводил уже под руководством Игоря Рахаева. Не исключено, что футболисту поступило предложение от зарубежного клуба, и харьковчане пошли ему навстречу, однако это не более чем версия.

25-летний Козлов пополнил ряды «красно-черных» летом прошлого года, перейдя из «Кремня». В осенней части сезона Первой лиги нападающий провел 21 матч и забил восемь мячей. Это лучший показатель результативности в команде (столько же имеет на своем счету Сергей Кравченко).