СМИ: лучший бомбардир харьковского "Гелиоса" покинул команду

01 марта 2018 г. 16:04
Источник: Matchday.ua
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Как стало известно MatchDay.ua, харьковский «Гелиос» отзаявил нападающего Артема Козлова.

Причины такого шага нам пока не известны, тем более что Козлов был железным игроком основного состава команды — и при предыдущем наставнике Сергее Сизихине, и во время зимних спаррингов, которые «Гелиос» проводил уже под руководством Игоря Рахаева. Не исключено, что футболисту поступило предложение от зарубежного клуба, и харьковчане пошли ему навстречу, однако это не более чем версия.

25-летний Козлов пополнил ряды «красно-черных» летом прошлого года, перейдя из «Кремня». В осенней части сезона Первой лиги нападающий провел 21 матч и забил восемь мячей. Это лучший показатель результативности в команде (столько же имеет на своем счету Сергей Кравченко).

 

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