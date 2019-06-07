СМИ: Пауло Фонсека - новый главный тренер итальянской "Ромы"

07 июня 2019 г. 15:17
Автор: Виталий Лабскир
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Авторитетное итальянское спортивное издание "La Gazzetta dello Sport" сообщило, что в ближайшие дни португальский специалист Пауло Фонсека, возглавляющий донецкий "Шахтер", приедет в Рим на подписание контракта с "Ромой".

У Фонсеки действующий в течение еще следующего сезона контракт с "Шахтером". Для его расторжения, как пишет "La Gazzetta dello Sport", частично сам Фонсека, частично "Рома", выплатят "Шахтеру" 3 миллиона евро.

С Фонсекой "Рома" подпишет трехлетний контракт. В этом итальянском клубе он будет получать 2,5 миллиона евро за сезон. 

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