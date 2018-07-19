СМИ: Три игрока "Металлиста 1925" отстранены от тренировок с командой

За несколько дней до дебюта «Металлиста 1925» в Первой лиге полузащитники Владислав Краев и Андрей Ралюченко, а также нападающий Денис Скотаренко были выведены Сергеем Валяевым за пределы основной обоймы.

По информации MatchDay.ua, сейчас все трое тренируются с дочерней командой «желто-синих» — «Металлист Юниор», которую на прошлой неделе возглавил Александр Горяинов.

Что интересно, те же Краев и Ралюченко, имеющие даже небольшой опыт выступлений в УПЛ, совсем недавно продлили контракты с харьковским клубом.

Без Краева, Ралюченко и Скотаренко «Металлист 1925» вчера сыграл вничью 2:2 в контрольном матче с аматорским ФК "Волчанском".