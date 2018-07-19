СМИ: Три игрока "Металлиста 1925" отстранены от тренировок с командой

19 июля 2018 г. 15:10
Источник: Matchday.ua
1 просмотр

За несколько дней до дебюта «Металлиста 1925» в Первой лиге полузащитники Владислав Краев и Андрей Ралюченко, а также нападающий Денис Скотаренко были выведены Сергеем Валяевым за пределы основной обоймы.

По информации MatchDay.ua, сейчас все трое тренируются с дочерней командой «желто-синих» — «Металлист Юниор», которую на прошлой неделе возглавил Александр Горяинов.

Что интересно, те же Краев и Ралюченко, имеющие даже небольшой опыт выступлений в УПЛ, совсем недавно продлили контракты с харьковским клубом.

Без Краева, Ралюченко и Скотаренко «Металлист 1925» вчера сыграл вничью 2:2 в контрольном матче с аматорским ФК "Волчанском".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.