СМИ: в стане соперника "Металлиста 1925" коронавирус

25 сентября 2020 г. 15:22
Автор: Виталий Лабскир
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За день до матча 4-го тура Первой лиги украинского футбола "Кристалл" (Херсон) - "Металлист 1925" (Харьков) в "Кристалле" выявлен коронавирус.

Херсонское издание "Мост" сообщило о том, что заболел коронавирусом игрок "Кристалла" Сергей Цибульский.

В срочном порядке тестирование прошла вся херсонская команда. Все футболисты находятся на самоизоляции.

"Металлист 1925" выехал в Херсон в ночь с четверга на пятницу. Сегодня у харьковской команды в 17:00 запланирована тренировка на херсонском стадионе "Кристалл".

Позже стало известо, что коронавирус выявлен еще у трех футболистов "Кристалла": Виктора Мартяна, Валерия Восконяна и Сергея Цоя.

При этом ПФЛ отказала "Кристаллу" в переносе матча против "Металлиста 1925".

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