Сначала не хотел драться. Затем побил обидчика

02 марта 2020 г. 15:51
Автор: Виталий Лабскир
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В украинской хоккейной лиге случись одна за другой две драки в одном хоккейном матче.

Встречались ХК "Кременчуг" и киевские "Ледяные Волки".

Во втором периоде хоккеист "Ледяных Волков" Никита Жигалов набросился на Давида Григоряна из "Кременчуга". Григорян "прятался" и не собирался драться, но когда переменил решение от души побил Жигалова.

Тут же случилась еще одна кулачная дуэль - между Александром Боевых из "Кременчуга" и Александром Ворониным из "Ледяных Волков". И здесь хоккеист "Кременчуга" взял верх.

Сам же матч завершился разгромной победой "Кременчуга" - 14:1.

Видео: 

Двойная боксерская драка на льду в матче Кременчук — Ледяные Волки

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