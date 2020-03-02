Сначала не хотел драться. Затем побил обидчика

В украинской хоккейной лиге случись одна за другой две драки в одном хоккейном матче.

Встречались ХК "Кременчуг" и киевские "Ледяные Волки".

Во втором периоде хоккеист "Ледяных Волков" Никита Жигалов набросился на Давида Григоряна из "Кременчуга". Григорян "прятался" и не собирался драться, но когда переменил решение от души побил Жигалова.

Тут же случилась еще одна кулачная дуэль - между Александром Боевых из "Кременчуга" и Александром Ворониным из "Ледяных Волков". И здесь хоккеист "Кременчуга" взял верх.

Сам же матч завершился разгромной победой "Кременчуга" - 14:1.