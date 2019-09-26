Сначала - водометом, затем - дубинками. Полиция зачистила сектор с фанами

На гостевом секторе было очень жарко.

В матче Кубка Польши по футболу между "Видзевом" из Лодзи и вроцлавским "Шлёнском" фаны "Шлёнска" зажгли на своем секторе огромное количество файеров и стали кидать их в сектор с болельщиками "Видзева".

Вмешалась полиция. Сначала был применен водомет. А затем полицейские устроили зачистку сектора, в котором располагались ультрас "Шленска".

Сам же футбольный матч не был сорван и завершился победой "Видзева" - 2:0.

Следует добавить, что конфликт между фанами "Шленска" и "Видзева" ддлится уже более 10-летния и имеет, в том числе, трагическую страницу. Во время одного из матчей между этими командами был убит болельщик "Видзева".