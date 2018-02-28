Снег сорвал контрольный матч харьковского "Металлиста 1925"

Харкьовский "Металлист 1925" не поехал в Полтаву на запланированный поединок против ахтырского "Нефтяника"

Контрольный матч между командами "Нефтяник-Укрнефть" (Ахтырка) и "Металлист 1925" (Харьков) сегодня не состоялся.

Причиной отмены игры стали погодные условия - снегом замело не только УТБ ФК "Полтава", где и должен был пройти поединок, но и участок трассы М-03 "Киев - Харьков - Должанское".

В связи с этими обстоятельствами и во избежании травм футболистов тренеры обеих команд приняли решение спарринг не проводить.