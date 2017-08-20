Сокрушительный нокаут ударом в печень. Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в суперлегком весе (до 63,5 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом и намибийцом Джулиусом Индонго продлился лишь неполные три раунда

Этот поединок в амкриканском городе Линкольн завершился в тот момент, когда Кроуфорд ударом в печень сделал своему сопернику очень больно.

Подняться до счета "10" у Индонго не было никаких шансов.

Кроуфорд сказал после победы, что специально отрабатывал удары в туловище. Индонго посетовал, что нокаут пришел совершенно неожиданно.

До этого поединка оба боксера ни разу не проигрывали на профессиональном ринге и имели по два чемпионских пояса различных версий.