Сокрушительный нокаут ударом в печень. Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира

20 августа 2017 г. 14:47
6 просмотров

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в суперлегком весе (до 63,5 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом и намибийцом Джулиусом Индонго продлился лишь неполные три раунда

Этот поединок в амкриканском городе Линкольн завершился в тот момент, когда Кроуфорд ударом в печень сделал своему сопернику очень больно.

Подняться до счета "10" у Индонго не было никаких шансов.

Кроуфорд сказал после победы, что специально отрабатывал удары в туловище. Индонго посетовал, что нокаут пришел совершенно неожиданно.

До этого поединка оба боксера ни разу не проигрывали на профессиональном ринге и имели по два чемпионских пояса различных версий.

Видео: 

Terence Crawford vs Julius Indongo | Knockout | KO

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.