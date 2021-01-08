Сокрушительный нокаут в главном бою боксерского вечера

08 января 2021 г. 17:35
Автор: Виталий Лабскир
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Упав в бессознательном состоянии, боксер еще и ударился головой о настил ринга.

В российском поселке Красная Поляна близ Сочи прошел вечер бокса, главным поединком которого был бой в среднем весе (до 72,6 кг.) между Сергеем Кожухарем из России и белорусом Василием Штыком.

Кожухарь из 10-ти боев, проведенных до сих пор на профессиональном ринге, ни одного не проиграл, и считался фаворитом в данном поединке.

Однако Штык, будучи, андердогом, преподнес сенсацию. В 7-м раунде его мощный удар справа в голову оказался нокаутирующим.

 

Видео: 

Бокс на Красной поляне. Кожухарь Сергей & Штык Василий

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