Сокрушительный нокаут в главном бою боксерского вечера

Упав в бессознательном состоянии, боксер еще и ударился головой о настил ринга.

В российском поселке Красная Поляна близ Сочи прошел вечер бокса, главным поединком которого был бой в среднем весе (до 72,6 кг.) между Сергеем Кожухарем из России и белорусом Василием Штыком.

Кожухарь из 10-ти боев, проведенных до сих пор на профессиональном ринге, ни одного не проиграл, и считался фаворитом в данном поединке.

Однако Штык, будучи, андердогом, преподнес сенсацию. В 7-м раунде его мощный удар справа в голову оказался нокаутирующим.