Сокрушительный нокаут в момент завершения раунда

07 июня 2020 г. 17:25
Автор: Виталий Лабскир
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После пропущенного удара боец вряд ли услышал сигнал о завершении раунда

На туринре по спешанным единоборствам UFC 250 в американском Лас-Вегасе бой между американцем Коди Гарбандтом и Рафаєльм Асунсаном из Бразилии закончился в момент завершения второго раунда.

Гарбандт вінудил соперника раскрыться и мощным уударом отправил Асунсана в глубокий нокаут.

Ни о каком продолжении боя речи уже не шло. Шансов восстановиться в перерыве между раундами у Асунсана не было.

Этот поединок в легчайшем весе стал со-главным боем турнира UFC 250. В главном же бою бразильянка Аманда Нунис отстояла свой титул чемпиjнки UFC в полулегком весе, победив по очкам Фелицию Спенсер из Канады.

Видео: 

cody garbrandt vs raphael assuncao knockout HD

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