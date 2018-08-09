Соперница получила тяжелую травму в матче со Cвитолиной. Свитолина пришла на помощь

09 августа 2018 г. 15:47
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Во втором круге турнира в Монреале первая ракетка Украины Элина Свитолина, представляющая Харьков, встречалась с румынкой Микаэлой Бузарнеску.

Свитолина вышла в третий круг, но при этом совсем не была рада победе, поскольку радость затмила тяжелай травма Бузарнеску.

Элина выиграла первый сет - 6:3, уступила во втором - 6:7. В решающем, третьем, в восьмом гейме при счете 4:3 а посльзу Свитолиной, Бузарнеку, догоняя мяч, подвернула ногу, упала и стала кричать о боли. О продолжении матча не могло идти речи. Румынку увезли с корта.

При этом Элина сразу подбежала к травмированной сопернице, принесла лед, постаралась поддержать страдающую от боли Бузарнеску.

"Это очень тяжело видеть. Наверное, это самое тяжелое ощущение для спортсмена - видеть, как кто-то так серьезно травмирован. Лодыжка Михаэлы увеличивалась, а ее цвет... Нет слов. Я сразу поняла, что Михаэла получила очень серьезную травму. Я была невероятно шокирована случившимся. Мне кажется, что игрокам было бы полезно пройти курсы оказания первой помощи на корте, чтобы лучше справляться с подобными ситуациями. Мне казалось, что нам пришлось ждать врача целую вечность, а в это время лодыжка Михаэлы на глазах опухала. Я так переживаю за Михаэлу. Я очень надеюсь, что она поправится быстро и вернется на корты", - поделилась Свитолина своими переживаниями.

Соперницей же Свитолиной в третьем круге будет Иоханна Конта, представляющая Австралию и Великобританию.

 

Видео: 

Buzarnescu injury in a match with Svitolina

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