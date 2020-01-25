Сопернику украинского боксера пришлось взвешиваться без трусов

25 января 2020 г. 14:10
Автор: Виталий Лабскир
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Состоялись последние публичные мероприятия накануне боя в американском Бруклине за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе между Дэнни Гарсией из США и украинцем Иваном Редкачем.

На церемонии взвешивания первым стал на весы  Редкач. Он завесил на 66,6 кг, вложившись, таким образом, в лимит категории полусреднего веса (66,7 кг).

А вот у Гарсии со взвешиванием были проблемы. Когда он первый раз стал на весы, то не вложился в лимит весовой категории. После чего Гарсия снял трусы, и, будучи в чем мать родила, завесил, аккурат, на 66,7 кг.

Затем, в ходе дуэли взглядов, Редкач все время демонстрировал свои белоснежные зубы, а когда соперники првернулись лицом к залу, сделал провокационный жест, имитирующий перерезание горла.

В рамках боксерского вечера в Бруклине, помимо Деркача, будет драться еще один украинский боксер. В андеркарте Арнольд Хегай в рамках 2-го легчайшего веса (до 55,3 кг) проведет бой против  американца Стивена Фултона.

Видео: 

DANNY GARCIA VS IVAN REDKACH - FULL WEIGH IN AND FACE OFF VIDEO I SHOWTIME BOXING

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