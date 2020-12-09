Сорван матч Лиги Чемпионов. Судья назвал тренера "черным парнем".

Беспрецедентным скандалом завершился, точнее так и не заврешился, а прервался на 13-й минуте матч 6-го тура групповой стадии Лиги Чемпоинов между француским "Пари Сен-Жерменом" и турецким "Истанбул Башакшехиром".

Резервный арбитр этого матча румын Себастьян Колческу назвал "черным парнем" помощника главного тренера турецкой команды Пьеро Вебо. При этом Колческу сильно разозлил не только Вебо, а еще и сенегальского футболиста "Истанбул Башакшехира" Демба Ба.

Из-за этого акта проявления расизма "Истанбул Башакшехир" отказался продолжать матч и футболисты покинули поле.

Увещевания делегата матча вернуться на поле оказались безрезультатными.

Выход из случившейся ситуации найден - матч будет доигран сегодня с момента остановки. При этом его будет обслуживать новая бригада арбитров.