Состав сборной Украины, находящейся в Харькове, значительно изменился

25 мая 2018 г. 19:32
Источник: zbirna.com
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По сравнению с первоначальным списком футболистов, которых на ближайшие спарринги вызвал Андрей Шевченко, сборная Украины видоизменилась на 20%

Изначально в составе на игры со сборными Марокко (31 мая) и Албанией (2 июня) фигурировали 25 фамилий.

Но киевские  динамовцы Виталий Буяльский, Виктор Цыганков и Владимир Шепелев, а также футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий покинули расположение сборной.

Взамен были вызваны Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев), а также Павел Лукьянчук ("Верес"), контракт которого также принадлежит киевлянам.Сбрная

Украины проводит в эти дни недельный сбор в Харькове.

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