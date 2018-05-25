Состав сборной Украины, находящейся в Харькове, значительно изменился

По сравнению с первоначальным списком футболистов, которых на ближайшие спарринги вызвал Андрей Шевченко, сборная Украины видоизменилась на 20%

Изначально в составе на игры со сборными Марокко (31 мая) и Албанией (2 июня) фигурировали 25 фамилий.

Но киевские динамовцы Виталий Буяльский, Виктор Цыганков и Владимир Шепелев, а также футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий покинули расположение сборной.

Взамен были вызваны Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев), а также Павел Лукьянчук ("Верес"), контракт которого также принадлежит киевлянам.Сбрная

Украины проводит в эти дни недельный сбор в Харькове.