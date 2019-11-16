Состоялся боксерский дебют бывшей "звезды" австралийского футбола

16 ноября 2019 г. 14:29
Автор: Виталий Лабскир
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42-летний Бэрри Холл, завершивший свою карьеру в австралийском футболе, начал карьеру боксера в супертяжелом весе.

Холл дебютировал поединком в Мельбурне против австралийского боксера Пола Галлена.

У Галлена до этого боя был послужной список из 9-ти побед в 9-ти поединках, в том числе 5 из них были добыты нокаутом.

6-раундовый бой Галленом и Холлом отмерил всю запланированную дистанцию. После чего были оглашены такие результаты подсчета судей: 58-56 в пользу Галлена и дважды по 57-57.

А это значит, что бой завершился вничью. Рефери поднял руки обоих боксеров.

Видео: 

Paul Gallen v Barry Hall highlights

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