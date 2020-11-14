Сотрясение мозга, перелом носа, повреждение глаза. Российские бойцы MMA устроили разборки вне ринга

14 ноября 2020 г. 14:10
Автор: Виталий Лабскир
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В Москве, в фойе спорткомплекса Лужники, избит один из сильнейших российских бойцов смешанных единоборств Сергей Харитонов. Драка попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Кулаки против Харитонова распустил другой российский боец ММА Адам Яндиев. При этом Харитонов утверждает, что в руках у Яндиева были кастеты.

Харитонов госпитализирован с тяжелыми травмами. У него поврежден глаз, сломан нос, а также диагностировано сотрясение мозга.

После драки Яндиев вопрошал: «Кому я должен?”

Российские СМИ пишут, что Харитонов требовал с Яндиева долг в размере двух миллионов рублей.

 

Видео: 

Харитонов в больнице после конфликта с Яндиевым | Видео | FightSpace

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