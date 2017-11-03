Совершен налет на дом футболиста киевского "Динамо" Олега Гусева

03 ноября 2017 г. 17:01
Источник: "Обозреватель"
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В Обуховском районе Киевской области в дом футболиста "Динамо" Олега Гусева проникли трое преступников, которые прятали лица под масками-балаклавами.

Грабители попали на территорию домовладения через забор. Затем они взломали замки и проникли в сам коттедж.

По предварительной информации сигнализация не работала. Сам Олег Гусев во время ограбления находился вместе с "Динамо" на выездном поединке в Лиги Европы против швейцарского "Берна".

Преступники смогли открыть сейф, в результате чего добычей участников нападения стали ювелирные украшения, часы и около 10 тысяч долларов.

Также бандиты забрали боевое наградное оружие Олега Гусева – пистолет "Форт-17". В марте 2016 года президент Украины Петр Порошенко наградил главного тренера сборной Михаила Фоменко и девятерых футболистов, среди которых был и Гусев именным огнестрельным оружием.

 

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