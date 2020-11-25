Совсем беда. "Шахтер" по сумме двух матчей уступил 0:10 менхенгладбахской "Боруссии"

25 ноября 2020 г. 22:07
Автор: Виталий Лабскир
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Донецкий "Шахтер" второй раз подряд жестоко разгромлен мёнхенгладбахской "Боруссией" на групповой стадии Лиги Чемпионов.

После поражения 0:6 в Киеве, в Мёнхенгладбахе вышло чуть получше, если слово "получше" вообще уместно для таких случаев. Сегодня, в віездном поединке, "Шахтер" проиграл "Боруссии" со счетом 0:4.

В первом тайме забивали Ларс Штиндль с пенальти, Нико Эльведи после розыгрыша углового и Брель Эмболо ударом через себя. Во втором тайме Оскар Вендт довершил разгром ударом со штрафного.

Таким образом, за два матча "Боруссия" забила "Шахтеру" 10(!) безответных голов.

 

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