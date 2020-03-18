Специальное обращение главного тренера донецкого "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" португалец Луиш Каштру записал обращение на самую злободневную ныне тему:

Возможно, многие все еще не знают о переживаемой человечеством чрезвычайной ситуации, и это нормально. Жизнь часто поглощает нас так, что мы сосредотачиваемся только на себе и ближайшем окружении. Пришло время защитить себя и других. Защитить мир.Не забывайте носить маски и перчатки, держитесь на безопасном расстоянии друг от друга, чаще мойте руки, избегайте прикосновений к лицу, по возможности оставайтесь дома. Защищая себя, вы защищаете весь мир. В моей стране все началось с легкой формы. Сегодня там социально отчаянная ситуация.Желаю вам оставаться в безопасности. Передаю наилучшие пожелания с уважением и восхищением всеми работниками здравоохранения, которые дают нам надежду на то, что мир снова станет нашим. Сейчас он принадлежит COVID-19. Надеемся спасти его общими усилиями..