Спортсмен-сепаратист из Луганской области, принявший российское гражданство, победил нокаутом

14 июля 2018 г. 14:06
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Многократный чемпион Украины по боевому самбо Валентин Молдавский из Луганской области, закончивший луганский государственный университет внутренних дел, радостно встретил в 2014-м году "русский мир", принял российское гражданство и теперь выступает за Россию в турнирах посмешанным единоборствам.

В американской Оклахоме в рамках турнира Bellator 202 Молдавский дрался против американца Эрнеста Джеймса.

Бой продлился два неполных раунда. Молдавский, предавший Украину, разбил Джеймсу в кровь лицо, нанес еще ряд тяжелых ударов, после чего рефери остановил бой и присудил Молдавскому победу техническим нокаутом.

 

 

Видео: 

Валентин Молдавский – Эрнест Джеймс | #Bellator202

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