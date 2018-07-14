Спортсмен-сепаратист из Луганской области, принявший российское гражданство, победил нокаутом

Многократный чемпион Украины по боевому самбо Валентин Молдавский из Луганской области, закончивший луганский государственный университет внутренних дел, радостно встретил в 2014-м году "русский мир", принял российское гражданство и теперь выступает за Россию в турнирах посмешанным единоборствам.

В американской Оклахоме в рамках турнира Bellator 202 Молдавский дрался против американца Эрнеста Джеймса.

Бой продлился два неполных раунда. Молдавский, предавший Украину, разбил Джеймсу в кровь лицо, нанес еще ряд тяжелых ударов, после чего рефери остановил бой и присудил Молдавскому победу техническим нокаутом.