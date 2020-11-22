Спортсменка задушена до потери сознания

22 ноября 2020 г. 13:09
Автор: Виталий Лабскир
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Рефери вмешался уже после того, как женщина-боец ММА обмякла.

В мексиканском городе Сан Карлос прошел турнир по смешанным единоборставам  iKon Fighting Federation 3. Один из его боев был женским – между американкой Кайлой Храчо и Джессикой Солис из Мексики.

Храчо победила удушающим приемом. При этом Солис “отключилась”, не успев сигнализировать о своей сдаче.

Рефери приподнял руку Солис и понял, что спортсменка уже находится без сознания.

Ниже на видео вышеописанная развязка этого поединка на 6:45.

Видео: 

Kayla Hracho vs Jessica Solis - FULL FIGHT

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