Спортсменка задушена до потери сознания

Рефери вмешался уже после того, как женщина-боец ММА обмякла.

В мексиканском городе Сан Карлос прошел турнир по смешанным единоборставам iKon Fighting Federation 3. Один из его боев был женским – между американкой Кайлой Храчо и Джессикой Солис из Мексики.

Храчо победила удушающим приемом. При этом Солис “отключилась”, не успев сигнализировать о своей сдаче.

Рефери приподнял руку Солис и понял, что спортсменка уже находится без сознания.

Ниже на видео вышеописанная развязка этого поединка на 6:45.