Спортсменке пришлось взвешиваться голой, и она едва не потеряла сознание

Девушке-бойцу было необходимо вложиться в лимит весовой категории и для этого пришлось сгонять вес.

Перед турниром по смешанным единоборствам UFC 155 в американском Сакраменто спортсменка из США Аспен Лэдд в буквальном смысле замучала себя сгонкой веса. К весам она подходила, едва держась на ногах. Спортсменку трусило. И это - за день до боя против Жермен де Рандами из Нидерландов.

Взвешиваться Лэдд пришлось голой, выиграв, таким образом, еще несколько лишних граммов.

"Взяв" вес, девушка-боец теперь может отъедаться, дабы накопить хоть какие-то силы к поединку в октагоне.