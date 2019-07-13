 

Спортсменке пришлось взвешиваться голой, и она едва не потеряла сознание

13 июля 2019 г. 19:39
Автор: Виталий Лабскир
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Девушке-бойцу было необходимо вложиться в лимит весовой категории и для этого пришлось сгонять вес.

Перед турниром по смешанным единоборствам UFC 155 в американском Сакраменто спортсменка из США Аспен Лэдд в буквальном смысле замучала себя сгонкой веса. К весам она подходила, едва держась на ногах. Спортсменку трусило. И это - за день до боя против Жермен де Рандами из Нидерландов.

Взвешиваться Лэдд пришлось голой, выиграв, таким образом, еще несколько лишних граммов.

"Взяв" вес, девушка-боец теперь может отъедаться, дабы накопить хоть какие-то силы к поединку в октагоне.

Видео: 

Aspen Ladd struggles through, makes weight for UFC on ESPN+ 13

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