Сразу два мировых рекорда в одной дисциплине

08 сентября 2020 г. 12:29
Автор: Виталий Лабскир
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На этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги установлено два мировых рекорда в редкой дисциплине.

В Брюсселе легкоатлеты-стайеры  бежали не определенное расстояние, а опредленное время - ровно один час.

Эту дисциплину среди мужчин выиграл с новым мировым рекордом британец Мо Фарах. он пробежал за час 21 километр 330 метров. Это новый мировой рекорд. Предыдущий был установлен 13 лет назад знаменитым эфиопским спортсменом Хайле Гебреселассие и составлял 21 километр 285 метров.

У женщин победу в часовом беге праздновала спортсменка из Нидерландов Сифа Хассан и также с мировым рекордом - 18 километров 930 метров. Прежнее достижение принадлежало эфиопке Дире Туне - 18 километров 517 метров и держалось с 2008 года.

Видео: 

***NEW Men's 1 Hour World Record - Brussels Diamond League 2020 - Sir Mo Farah - 21,330m***

***NEW Women's 1 Hour World Record - Brussels Diamond League 2020 - Sifan Hassan - 18,930m***

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