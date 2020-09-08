Сразу два мировых рекорда в одной дисциплине

На этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги установлено два мировых рекорда в редкой дисциплине.

В Брюсселе легкоатлеты-стайеры бежали не определенное расстояние, а опредленное время - ровно один час.

Эту дисциплину среди мужчин выиграл с новым мировым рекордом британец Мо Фарах. он пробежал за час 21 километр 330 метров. Это новый мировой рекорд. Предыдущий был установлен 13 лет назад знаменитым эфиопским спортсменом Хайле Гебреселассие и составлял 21 километр 285 метров.

У женщин победу в часовом беге праздновала спортсменка из Нидерландов Сифа Хассан и также с мировым рекордом - 18 километров 930 метров. Прежнее достижение принадлежало эфиопке Дире Туне - 18 километров 517 метров и держалось с 2008 года.