Стадион "Металлист" превратится в госпиталь для больных коронавирусом?

Сейчас, в апреле, главная спортивная арена Харькова - ОСК "Металлист" должна работать на всю мощность - еженедельно принимаnm домашние матчи "Металлиста-1925" и донецкого "Шахтера". Однако футбол ушел в отпуск на неопределенный срок

В случае, если ситуация с коронавирусом в Харькове будет развиваться по плохому сценарию, ОСК "Металлист" вообще может быть перепрофилирован, так, как это уже произошло с несколькими стадионами в мире.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Розгорнути такий шпиталь на нашому "Металісті". Вже ми групою фахівців, групою спеціалістів, зокрема і лікарів, ми інспектували стадіон і найближчим часом ми визначимось з цим. Чи зможемо ми в тих боксах, які ми там маємо, а там можна розмістити велику кількість людей. Фактично зробити такий шпиталь.

Сколько именно больных коронавирусом людей можно разместить на главной спортивной арене Харькова - этот вопрос еще в стадии обсуждения. Боксы же, о которых говорит Алексей Кучер - это скай-боксы, то есть элитные места для футбольных болельщиков в ВИП-пристройке к Западной трибуне.

Роман Пец, директор ОСК "Металлист":

Я надеюсь, что до этого не дойдет. Но, тем не менее, значит, медики вместе с заместителями губернатора осмотрели ВИП-пристройку, прошли по всем этажам. Посмотрели скай-боксы на 4-м этаже. И, в случае необходимости, рассматривается вопрос для того, чтобы использовать стадион, как базу, как госпиталь.

Также, или госпиталем, или местом для обсервации тех, у кого подозревается коронавирус, может стать тренировочная база "Металлиста" в поселке Высокий под Харьковом. Между тем, куда более привычно, когда на базе должны тренироваться футболисты, а на стадионе - проходить официальные матчи.

Роман Пец, директор ОСК "Металлист":

Да, стадион готовится. У нас еще есть 5 матчей "Шахтера" чемпионата Украины, 6 матчей "Металлиста 1925". Ну и, конечно, еврокубки. Надеемся, что в них "Шахтер" пройдет как можно дальше.

Вот только когда закончится пандемия коронавируса, и будет возможно провести эти матчи без риска для здоровья - вопрос, на который сейчас никто не может дать ответ. Пока же, во время вынужденной паузы, идет реновация газона на стадионе "Металлист". Срезан слой старой травы, посеяна новая. Вскоре она взойдет. И где-то через 5 недель на ней можно будет играть в футбол.