Стаховский высказался о харьковском пророссийском боксере Гвоздике

Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на слова чемпиона мира по боксу по версии WBC в полутяжелом весе харьковчанина Александра Гвоздика, сказанные в защиту России в войне против Украины.

Стаховский написал в Facebook о Гвоздике:

С такими гражданами вскоре Украина прекратит свое существование.

Накануне Гвоздик в интервью изданию "Трибуна" заявил о войне, развязанной Россией против Украины: