Стали известны результаты тестов на коронавирус Ломаченко и Лопеса перед их боем

16 октября 2020 г. 12:19
Автор: Виталий Лабскир
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У боксеров помимо традиционного взвешивания и дуэли взглядов перед боем теперь проходит еще одно обязательное мероприятие - сдача тестов на коронавирус. Украинец Васили Ломаченко и американец Теофимо Лопес сдавали тесты в присутствии видеокамер.

Результаты тестов обоих боксеров оказались отрицательными, таким образом, бой отменен не будет.

Обладатель чемпионский поясов по версиям WBC, WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко выйцдет в ринг в Лас-Вегасе против чемпиона по версии IBF Теофимо Лопеса, когда в Украине будет раннее утро воскресенья, 18 октября.

Видео: 

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