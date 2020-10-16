Стали известны результаты тестов на коронавирус Ломаченко и Лопеса перед их боем

У боксеров помимо традиционного взвешивания и дуэли взглядов перед боем теперь проходит еще одно обязательное мероприятие - сдача тестов на коронавирус. Украинец Васили Ломаченко и американец Теофимо Лопес сдавали тесты в присутствии видеокамер.

Результаты тестов обоих боксеров оказались отрицательными, таким образом, бой отменен не будет.

Обладатель чемпионский поясов по версиям WBC, WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко выйцдет в ринг в Лас-Вегасе против чемпиона по версии IBF Теофимо Лопеса, когда в Украине будет раннее утро воскресенья, 18 октября.