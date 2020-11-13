Стали известны все 24 команды, которые сыграют в фианльной части футбольного Евро-2020

Стыковые матчи определили четырех последних участников Евро-2020.

В последний вагон успели "заскочить" сборные Северной Македонии, Шотландии, Словакии и Венгрии.

И теперь группы финальной части Евро-2020, перенесенной на лето 2021 года, обрели такой окончательный вид:

Группа А. Италия, Турция, Уэльс, Швейцария

Группа В. Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа С. Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония

Группа D. Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия

Группа Е. Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F. Германия, Португалия, Франция, Венгрия