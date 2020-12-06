Странная капитуляция в боксерском поединке

Боксер дважды специально опускался на колено, не пропуская при этом ударов.

В Варшаве (Польша) прошел вечер профессионального бокса. В его главном бою дрались в весовой категории до 90,7 кг поляк Михал Чеслак и проживающий во Франции габонец Тейлор Мабика.

В каждом из первых 5-ти раундов судьи давали победу Чеслаку по очкам.

А на второй и третьей минутах 6-го раунда Мабика по своей инициативе опускался на колено. В первом случае рефери отсчитал нокдаун, во втором - зафиксировал победу Чеслака техническим нокаутом. При этом Мабика пытался убедить, что не хочет и не может продолжать бой из-за травмы руки.