Странная капитуляция в боксерском поединке

06 декабря 2020 г. 12:52
Автор: Виталий Лабскир
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Боксер дважды специально опускался на колено, не пропуская при этом ударов.

В Варшаве (Польша) прошел вечер профессионального бокса. В его главном бою дрались в весовой категории до 90,7 кг поляк Михал Чеслак и проживающий во Франции габонец Тейлор Мабика.

В каждом из первых 5-ти раундов судьи давали победу Чеслаку по очкам.

А на второй и третьей минутах 6-го раунда Мабика по своей инициативе опускался на колено. В первом случае рефери отсчитал нокдаун, во втором - зафиксировал победу Чеслака техническим нокаутом. При этом Мабика пытался убедить, что не хочет и не может продолжать бой из-за травмы руки.

Видео: 

Michał Cieślak vs Taylor Mabika - Cała walka - Full fight

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