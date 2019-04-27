Стратегически важная ничья для "Металлиста 1925"

27 апреля 2019 г. 15:44
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковская команда Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" добилась позитивного результата в каендарном матче с "Колосом" из Коваливки.

В туре с порядковым номером 25 "Металлист 1925" и "Колос" сыграли вничью 0:0.

После этой ничьи "Колос" и "Металлист 1925" занимают, соответственно, 2-е и 3-е места, имея по 42 очка. При этом харьковчан провели на матч меньше, чем команда из Коваливки. Уверенно лидирует "Днепр" - 56 очков.

Победитель Первой лиги напрямую выходит в Премьер-Лигу. Команды, ставие 2-й и 3-й сыграют переходные матчи с 11-й и 10-й командами Премьер-Лиги.

Видео: 

"Металіст 1925" - "Колос" - 0:0

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