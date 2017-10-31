Стычка в матче чеченской и дагестанской футбольных команд

Матч чемпионата России по футболу между командами "Ахмат" (Грозный) - "Анжи" (Махачкала) выдался очень горячим.

На 86-й минуте произошла потасовка команда на команду, по итогам которой арбитр не стал никого удалять, ограничившись тремя желтыми карточками.

На момент стыски счет был ниченым - 0:0. А завершился поединок также вничью - 1:1. Оба гола были забиты в коменсированное время

В видеобзоре матча потасовка между игроками, представляющими команды из столиц Чечни и Дагестана, начинается с 01.35.