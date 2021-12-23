Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти

Драматичное развитие событий

В Катаре состоялся матч за Суперкубок КАФ (африканской Конфедерации футбола) между победителем Лиги Чемпионов КАФ египетским «Аль-Ахли» и обладателем Кубка Конфедерации КАФ «Раджа Касабланкой» из Марокко.

То есть это, своего рода, африканский аналог европейского Суперкубка УЕФА.

На 13-й минуте игрок «Аль-Ахли» Яссер Ибрагим направил мяч в свои ворота. «Раджа Касабланке» для того, чтобы завоевать Суперкубок КАФ не хватило совсем чуть-чуть. На 90-й минуте Тахер Мохамед, вышедший как раз на замену автору автогола, сумел сравнять счет.

В результате дело дошло до серии послематчевых 11-метровых. Ее со счетом 6:5 выиграл «Аль-Ахли». Все шесть футболистов, исполнявших пенальти за египетскую команду, забили, а вот шестой футболист от «Раджа Касабланки» Абделила Манкур пробил выше ворот.

«Аль-Ахли» — самый титулованный обладатель Суперкубка КАФ, выигравший этот трофей уже в 8-й раз, в том числе во второй раз подряд.