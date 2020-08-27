Судьи помогли команде Хачериди и Милевского выйти в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов

Чемпион Беларуси по футболу «Динамо» (Брест) с украинцами Евгением Хачериди и Артемом Милевском в составе одержал победу в скандальном матче против боснийского «Сараево»

«Динамо» встречалось с «Сараево» во 2-м квалификационном раунде Лиги Чемпионов и одержало победу 2:1.

Михаил Гордейчук открыл счет уже на 3-й минуте, благодаря рикошету от футболиста «Сараево». Боснийцы отыгрались в первом тайме. Отличился Андрей Джоканович. При этом Хачериди бросался под удар, но не сумел его заблокировать. Победу же брестскому «Динамо» принес гол сенегальского легионера Абдуллая Диалло.

При счете 2:1 капитан «Сараево» Мерсудин Ахметович забил гол в ворота «Динамо», однако боковой арбитр поднял флажок, и взятие ворот было отменено. Но на повторе видно, что положения вне игры у Ахметовича не было и в помине.

В результате благодаря судейской ошибке «Динамо» одержало победу и вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов.