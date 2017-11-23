Судья на скамейке успокоил ударившего его игрока

23 ноября 2017 г. 17:31
Источник: sports.ru
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Cудье при оштрафованных игроках (так эта должность называется официально) досталось, в буквальном смысле, в матче регулярного чемпионат НХЛ между "Флоридой" и "Торонто".

В конце третьего периода отбывать штраф был отправлен хоккеист «Торонто"» Назем Кадри.

Он, конечно, был очень недоволен судейским решением и с досады ударил по скамейке клюшкой, да так, что угодил черенком по лицу стоявшему рядом судье при оштрафованных игроках.

Сурового вида мужчина в деловом костюме очень эмоционально что-то выговорил Кадри, после чего уселся рядом, а тот попил водички и успокоился.

Видео: 

Nazem Kadri slams stick in penalty box, hits NHL official

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