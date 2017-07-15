Судья показал желтую карточку футболисту, в которого бросили стеклянной бутылкой

Скандальный эпизод произошел в матче 2-го раунда квалификации Лиги Чемпионов, в котором североирландский "Линфилд" принимал шотландский "Селтик".

На 63-й минуте встречи нападающий "Селтика" Ли Гриффитс пытался выполнить угловой, однако в его сторону полетело большое количество разнообразных вещей, включая даже стеклянную бутылку из-под алкоголя.

Гриффитс указал на это арбитру, однако тот расценил это как затягивание времени и показал футболисту желтую карточку.

Остается добавить, что вскоре Гриффитс был заменен, а "Селтик" выиграл этот матч - 2:0.

в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Селтиком" и "Линфилдом" судья отличился неоднозначным решением, показав футболисту желтую карточку за затягивание времени, хотя игрок просто этого не мог сделать - Ли Гриффитс пошел подавать угловой, а с трибун болельщиков соперника в него начали бросать разные предметы. Когда он уже собирался подавать мяч, мимо него пролетела стеклянная бутылка, которая не позволила совершить подачу. В итоге арбитр расценил его действия как задержку времени и показал игроку "горчичник". Источник: https://www.footboom.com/blogs/smotrovaya_ploshchadka/1500116087-arbitr-...