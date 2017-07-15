Судья показал желтую карточку футболисту, в которого бросили стеклянной бутылкой

Скандальный эпизод произошел в матче 2-го раунда квалификации Лиги Чемпионов, в котором североирландский "Линфилд" принимал шотландский "Селтик".
На 63-й минуте встречи нападающий "Селтика" Ли Гриффитс пытался выполнить угловой, однако в его сторону полетело большое количество разнообразных вещей, включая даже стеклянную бутылку из-под алкоголя.
Гриффитс указал на это арбитру, однако тот расценил это как затягивание времени и показал футболисту желтую карточку.
Остается добавить, что вскоре Гриффитс был заменен, а "Селтик" выиграл этот матч - 2:0.