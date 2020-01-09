"Сухой лист". Чудо-гол прямым ударом с углового

Восхитительное исполнение углового удара.

Футбольный Суперкубок Испании-2020 играется по необычному формату. В нем принимают участие 4 команды, а сам турнир проходит в Саудовской Аравии.

В полуфинале "Реал" (Мадрид) - "Валенсия" определился первый финалист. Стал таковым "Реал", одержавший победу 3:1.

При этом особо следует отметить гол, после которого "Реал" открыл счет. На 15-й минуте Тони Кроос сумел сделать "сухой лист". После удара Крооса с углового закрученный мяч залетел в ворота "Валенсии".

Соперник "Реала" по финальному противостоянию определится во втором полуфинале между "Барселоной" и мадридским "Атлетико".