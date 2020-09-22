"Сухой лист". Феноменальное исполнение углового удара

22 сентября 2020 г. 13:28
Автор: Виталий Лабскир
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Умение так забить гол прямым ударом с углового, да еще и принести при этом победу - удел избранных.

Шла 85-я минута матча чемпионата MLS (американской лиги соккера) между ФК "Цинциннати" и "Нью-Йорк Ред Буллз". Футболисты "Цинциннати" получили право на угловой. Его взялся исполнять боснийский легионер американской команды Харис Медунянин.

Исполнение вышло просто идеальным. Получился "сухой лист". Закрученный мяч полетел по замысловатой траектории, ударился о дальнюю штангу и оказался в воротах.

Так футболисты "Цинциннати" победили 1:0, благодаря голу-красавцу.

Видео: 

Haris Medunjanin goal from corner

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