"Сухой" матч украинского вратря Андрея Лунина за испанский "Овьедо"

23 июня 2020 г. 13:41
Автор: Виталий Лабскир
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Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин, родившийся в Харьковской области, принадлежащий мадридскому "Реалу" и выступающий на правах аренды за "Овьедо", сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В матче 34-го тура Сегунды - второго по силам испанского футбольного дивизиона, "Овьедо" играл в гостях против "Спортинга" из Хихона и одержал победу 1:0.

Победный гол на 70-й минуте в контратаке провел футболист "Овьедо" Борха Санчес.

За три минуты до финального свистка мяч побывал и в воротах Лунина, но гол не был засчитан по причине минимального офсайда у футболиста "Спортинга".

Видео: 

Resumen de Real Sporting vs Real Oviedo (0-1)

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