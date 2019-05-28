Сумасшедшая радость после нулевой ничьи

28 мая 2019 г. 15:31
Автор: Виталий Лабскир
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В немецком клубном футболе в переходных матчах разыгрывалась путевка в Бундеслигу на следующий сезон.

За право остаться в элитном дивизионе "Штутгарт" играл с командой "Унион Берлин", которая впервые в своей истории могла повыситься в классе.

В первом матче в Штутгарте была зафиксирована ничья - 2:2. В ответном, в Берлине - также ничья, но 0:0.

Голы, забитые на чужом поле, вывели "Унион Берлин" в Бундеслигу. Ну а после финального свистка ответного поединка началось эмоциональное безумие болельщиков и футболистов "Униона".

Видео: 

Incredible scenes as Union Berlin reach Bundesliga for first time ever!

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