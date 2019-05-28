Сумасшедшая радость после нулевой ничьи

В немецком клубном футболе в переходных матчах разыгрывалась путевка в Бундеслигу на следующий сезон.

За право остаться в элитном дивизионе "Штутгарт" играл с командой "Унион Берлин", которая впервые в своей истории могла повыситься в классе.

В первом матче в Штутгарте была зафиксирована ничья - 2:2. В ответном, в Берлине - также ничья, но 0:0.

Голы, забитые на чужом поле, вывели "Унион Берлин" в Бундеслигу. Ну а после финального свистка ответного поединка началось эмоциональное безумие болельщиков и футболистов "Униона".