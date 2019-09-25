 

Сумасшедшая радость после сенсационной победы

25 сентября 2019 г. 17:04
Автор: Виталий Лабскир
77 просмотров

Победителей и болельщиков охватило безумие.

Так произошло после серии послематчевых пенальти в поединке Кубка Английской лиги между клубом четвертого дивизиона "Колчестер Юнайтед" и одним из грандов британского футбола "Манчестер Юнайтед".

Основное время и овертайм завершились вничью - 0:0. В серии же послематчевых пенальти скромный "Колчестер" одержал победу 4:3 и вышел в следующий этап турнира.

А дальше футболисты "Колчестера" стали безумно радоваться. Эту радость разделили болельщики, массово выбежавшие на поле.

Видео: 

Colchester United players, fan celebrating in the stadium after victory against Spurs - Carabao cup

Colchester crowd invades lawn to celebrate Ranking

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.