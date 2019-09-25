Сумасшедшая радость после сенсационной победы

Победителей и болельщиков охватило безумие.

Так произошло после серии послематчевых пенальти в поединке Кубка Английской лиги между клубом четвертого дивизиона "Колчестер Юнайтед" и одним из грандов британского футбола "Манчестер Юнайтед".

Основное время и овертайм завершились вничью - 0:0. В серии же послематчевых пенальти скромный "Колчестер" одержал победу 4:3 и вышел в следующий этап турнира.

А дальше футболисты "Колчестера" стали безумно радоваться. Эту радость разделили болельщики, массово выбежавшие на поле.