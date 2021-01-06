Сумасшедшие эмоции бывшего футболиста донецкого "Шахтера" после гола в полуфинале Кубка Либертадорес

06 января 2021 г. 15:51
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Ну очень выразительные глаза.

В самом престижном еврокубке Южной Америки - Кубке Либертадорес началась стадия 1/2 финала.

Сыгран первый полуфинальный матч в паре "Ривер Плейт" (Аргентина) - "Палмейрас" (Бразилия). "Палмейрас" одержал гостевую победу 3:0 и, таким образом, перед ответным поединком сделал свои шансы на выход в финал более чем весомыми. В этой крупной победе "Палмейраса" поучаствовал забитым голом Луис Адриано, выступавший с 2007 по 2015 гг. в донецком "Шахтере".

Луис Адриано забил 2-й гол в ворота "Ривер Плейта", убежав в центре поля от своего опекуна и реализовав выход один на один с вратарем. Свой гол экс-игрок отпраздновал сверхэмоционально.

Видео: 

GOLS | River Plate 0 x 3 Palmeiras | CONMEBOL LIBERTADORES 2020

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53