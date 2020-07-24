"Сумасшедшие" эмоции. Первое в истории чемпионство

24 июля 2020 г. 17:02
Автор: Виталий Лабскир
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Развязка пришлась на заключительный тур, в котором состоялся очный поединок двух команд, претендовавших на золотые медали.

В Словении завершился чемпионат старны по футболу. В заключительном, 36-м туре встречались "Целье" и "Олимпия" из Любляны. "Целье" шел на 1-м месте, опережая "Олимпию" на 2 очка.

Таким образом, футболистов "Целье" устраивала ничья, и они добились желаемого результата. Матч завершился вничью - 2:2.

После финального свитска были просто сумасшедшие эмоции футболистов, тренеров и персонала "Целье" - эта команда впервые в истории стала чемпионом Словении по футболу.

Радость триумфа разделили и болельщики, допущенные на стадион. Фанатская трибуна "горела".

Кстати, следует отметить, что этот чемпоинский матч посетил и воспитанник "Целье", а ныне один из лидеров киевского "Динамо" Беньямин Вербич.

 

Видео: 

36.krog: Celje - Olimpija 2:2 ; Prva liga Telekom Slovenije 2019/2020

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