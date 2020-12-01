Сумасшедший успех команды 8-го по силам дивизиона

В Кубке Англии по футболу впервые за последние 30 лет команда восьмой лиги пробилась в 3-й раунд соревнований.

Это удалось сделать футбольному клубу "Марин" из Кросби благодаря победе во 2-м раунде над "Хавантом" 1:0. Основное время завершилось вничью - 0:0, а победный гол был забит Ниаллом Камминсом на 120-й минуте матча, то есть на заключительной минуте овертайма.

В 3-м раунде "Марину" по жребию достался в соперники "Тоттенхэм". Предстоящее противостояние станет историческим. Еще никогда в истории Кубка Англии против клуба Премьер-Лиги не играла команда из такого низкого по уровню дивизиона.