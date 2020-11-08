Зеленое сумасшествие после победы в овертайме. Тысячи людей выбежали на игровое поле

Видео, словно, из докоронавирусных времен.

В лиге американского футбола Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) состоялся матч между командами «Нотр-Дам Файтинг Айриш» и «Клемсон Тайгерс».

«Клемсон», являющийся лидером NCAA, играл без свого ведущего квотербека, у которогобіл диагностирован коронавирус. Єтим воспользорвался «Нотр-Дам» и одержал победу в овертайме – 47:40.

После финального свистка тысячи болельщиков «Нотр-Дама» в зеленом, наплевав на коронавирус, высыпали на поле, дабы отпраздновать победу вместе со своими любимцами.