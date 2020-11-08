Зеленое сумасшествие после победы в овертайме. Тысячи людей выбежали на игровое поле

08 ноября 2020 г. 14:01
Автор: Виталий Лабскир
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Видео, словно, из докоронавирусных времен.

В лиге американского футбола Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) состоялся матч между командами «Нотр-Дам Файтинг Айриш» и «Клемсон Тайгерс».

«Клемсон», являющийся лидером NCAA, играл без свого ведущего квотербека, у которогобіл диагностирован коронавирус. Єтим воспользорвался «Нотр-Дам» и одержал победу  в овертайме – 47:40.

После финального свистка тысячи болельщиков «Нотр-Дама» в зеленом, наплевав на коронавирус, высыпали на поле, дабы отпраздновать победу вместе со своими любимцами.

 

Видео: 

#1 Clemson vs #4 Notre Dame Full Ending / Field Storming | 2020 College Football

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