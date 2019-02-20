Супертяжи Миллер и Джошуа стали "раскручивать" свой бой, устроив потасовку

20 февраля 2019 г. 15:37
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

1 июня в Нью-Йорке состоится боксерский поединок между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO британцем Энтони Джошуа и претендентом - американцем Джарреллом Миллером. Их первая пресс-конференция, посвященная предстоящему бою, вышла скандальной.

Перед пресс-конференцией Миллер дождался, пока подойдет Джошуа, и толкнул чемпиона. При этом Джошуа держал руки за спиной и отлетел на пару метров.

В ходе самой пресс-конференции боксеры обменивались "любезностями". В частности, Джошуа назвал Миллера "бывшим наркоманом, который дерется, как фея". Миллер же сказал, что он не фея, а "хозяин и монстр", который накажет Джошуа.

Видео: 

Jarrell Miller Violently Shoves Anthony Joshua And Insults His Mum In Heated Face Off

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.