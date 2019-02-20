Супертяжи Миллер и Джошуа стали "раскручивать" свой бой, устроив потасовку

1 июня в Нью-Йорке состоится боксерский поединок между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO британцем Энтони Джошуа и претендентом - американцем Джарреллом Миллером. Их первая пресс-конференция, посвященная предстоящему бою, вышла скандальной.

Перед пресс-конференцией Миллер дождался, пока подойдет Джошуа, и толкнул чемпиона. При этом Джошуа держал руки за спиной и отлетел на пару метров.

В ходе самой пресс-конференции боксеры обменивались "любезностями". В частности, Джошуа назвал Миллера "бывшим наркоманом, который дерется, как фея". Миллер же сказал, что он не фея, а "хозяин и монстр", который накажет Джошуа.